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24.01.2022  08:09   Рита Парфенова

В Харькове патрульные случайно наткнулись на угнанный BMW (фото)

Угнанный ночью BMW обнаружили в спальном районе Харькова.

Криминал Харьков: на Салтовке нашли угнанный BMW

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, в воскресенье полицейские разыскали авто, которым незаконно завладели неизвестные. На припаркованный на улице Валентиновской автомобиль полицейские обратили внимание во время патрулирования, передает РЕДПОСТ.

Похожий автомобиль был объявлен в розыск из-за угона. По предварительной информации, неизвестные ночью незаконно завладели автомобилем с помощью эвакуатора.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. В дальнейшем обстоятельства будут устанавливаться следователями.

Напомним, ранее мы писали о том, что виновнику смертельного ДТП на проспекте Гагарина Коле Харьковскому грозит статья за угон автомобиля.
Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  угон, полиция, харьков
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