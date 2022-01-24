В Харькове патрульные случайно наткнулись на угнанный BMW (фото)

Угнанный ночью BMW обнаружили в спальном районе Харькова.
Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, в воскресенье полицейские разыскали авто, которым незаконно завладели неизвестные. На припаркованный на улице Валентиновской автомобиль полицейские обратили внимание во время патрулирования, передает РЕДПОСТ.
Похожий автомобиль был объявлен в розыск из-за угона. По предварительной информации, неизвестные ночью незаконно завладели автомобилем с помощью эвакуатора.
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. В дальнейшем обстоятельства будут устанавливаться следователями.
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