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17.12.2021  15:05   Виталий Хиневич

Смертельное ДТП на проспекте Гагарина: Коле Харьковскому грозит статья за угон автомобиля

Адвокаты направили в прокуратуру заявление с новым обвинением по отношению к Коле Харьковскому.

Коля Харьковский
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на страницу в Facebook юридической компании «Миллер».
 
Юридическая компания, которая представляет интересы стороны потерпевших, направила в Харьковскую областную прокуратуру заявление о преступлении, а именно незаконном завладении транспортными средствами.
 
 
Таким образом, Колю Харьковского подозревают в совершении угона авто у своей матери. Также правозащитники просят продлить срок досудебного расследования и срок заключения подозреваемого.
 
Напомним, вечером 26 октября на перекрестке проспекта Гагарина в Харькове произошло смертельное ДТП: 16-летний Николай Харьковский за рулем Infiniti на огромной скорости выехал на красный свет на перекресток и врезался в автомобиль Chevrolet, 58-летний водитель которого погиб на месте.
 
Источник:   Миллер
 Тэги:  дтп, николай харьковский, харьков
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