17.12.2021 15:05 Виталий Хиневич

Смертельное ДТП на проспекте Гагарина: Коле Харьковскому грозит статья за угон автомобиля

Адвокаты направили в прокуратуру заявление с новым обвинением по отношению к Коле Харьковскому.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на страницу в Facebook юридической компании «Миллер».

Юридическая компания, которая представляет интересы стороны потерпевших, направила в Харьковскую областную прокуратуру заявление о преступлении, а именно незаконном завладении транспортными средствами.

Таким образом, Колю Харьковского подозревают в совершении угона авто у своей матери. Также правозащитники просят продлить срок досудебного расследования и срок заключения подозреваемого.

Напомним, вечером 26 октября на перекрестке проспекта Гагарина в Харькове произошло смертельное ДТП : 16-летний Николай Харьковский за рулем Infiniti на огромной скорости выехал на красный свет на перекресток и врезался в автомобиль Chevrolet, 58-летний водитель которого погиб на месте.