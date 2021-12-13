13.12.2021 15:40 Виталий Хиневич

Экспертиза показала, с какой скоростью ехал Коля Харьковский в момент ДТП

Несовершеннолетний превысил допустимую скорость транспортного средства.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление Игоря Черняка.

Отмечается, что в ходе проведения экспертизы было установлено, что на момент совершения смертельно ДТП на проспекте Гагарина в Харькове, автомобиль, за рулем которого был Харьковский, двигался со скоростью 180 километров в час.

Кроме этого, ранее психиатрическая экспертиза показала, что Николай Харьковский осознавал свои действия и мог ими руководить во время совершения смертельного ДТП на проспекте Гагарина 26 октября.

Напомним, вечером 26 октября на перекрестке на проспекте Гагарина в Харькове произошло смертельное ДТП : 16-летний Николай Харьковский за рулем Infiniti на огромной скорости выехал на красный свет на перекресток и врезался в автомобиль Chevrolet, 58-летний водитель которого погиб на месте.