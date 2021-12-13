Внимание, розыск: в Харькове ищут киевского педофила (фото)

Полиция обратилась за помощью в поиске Дмитрия Бубыря.
Как сообщает РЕДПОСТ, полицейские разыскивают в Харькове педофила Дмитрия Александровича Бубыря. По информации правоохранителей разыскиваемый киевскими стражами порядка преступник может находиться в Харькове. Разыскиваемому 49 лет, он киевлянин и проживает на улице Маршала Жукова в Лесном массиве.
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Утром 15 сентября 2021 года извращенец явился в 147-ю киевскую школу на Лесном проспекте. Выдав себя за фотографа, он зашел в женский туалет, сказав детям, что он якобы ищет моделей для съемки. Затем он обманом заставил раздеться малолетнего ребенка. Когда об этом узнали работники школы, бросились задерживать педофила. Но его поймать не удалась - мужчина успел убежать. Сейчас его местонахождение неизвестно.
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