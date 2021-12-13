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13.12.2021  16:20   Анжелика Демидова

На что ещё можно будет потратить тысячу гривен за вакцинацию

В Украине расширили программу "е-Підтримка", а именно перечень тех услуг, которые можно получить после вакцинации от коронавируса.

Вакцинация в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу офиса Президента Украины.
 
Отмечается, что с января 2021 года будет расширен перечень товаров и услуг, на которые можно будет потратить  тысячу гривен. Пенсионеры смогут потратить деньги на покупку медикаментов.
 
"Граждане Украины старше 60 лет, которые прошли полную вакцинацию против COVID-19, с января смогут потратить предусмотренные законом тысячу гривен на социальные нужды, в том числе на приобретение лекарства. Условие - полная вакцинация против COVID-19. Правительство получило необходимые поручения", – отметил Владимир Зеленский. 
 
Также в программу будет включена возможность получения и использования средств офлайн, актуально для тех, кто не пользуется приложением «Дія»
 
 
Зеленский  поручил правительству Украины разобраться в механизме того, как будет работать услуга покупки лекарств в течении недели, чтобы система начала работу с 1 января 2022 года.
 
Напомним, в Министерстве здравоохранения предостерегают украинцев не попадаться на уловки мошенников, об заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
 
Источник:   Офис президент Украины
 Тэги:  вакцинация, коронавирус, харьков
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