«єПідтримка»: Как получить "Вовину тысячу" через приложение «Дія» (видео)

Чтобы получить выплату, необходимо сделать следующее:
Оформить специальную карту «єПідтримка» в одном из банков-партнеров. После старта банки будут прилагаться ежедневно. Оформление карты бесплатно как онлайн, так и офлайн в отделении банка. Использовать уже имеющийся счет невозможно.
Загрузить приложение «Дія» и авторизоваться.
Убедиться, что у вас есть «зеленый» COVID-сертификат о двух дозах вакцинации. Обратите внимание, что сертификат, полученный на портале «Дія», или бумажный от семейного врача не подходят для получения выплат. Получить COVID-сертификат в приложении «Дія» сейчас можно как с ID-картой, так и с паспортом-книжечкой.
Зайти в раздел Услуги и выберите «єПідтримка». Следуйте указаниям – и это все.