09.12.2021 19:36 Дмитрий Колоней

«єПідтримка»: Как получить "Вовину тысячу" через приложение «Дія» (видео)

Владимир Зеленский инициировал программу поддержки бизнеса, наиболее пострадавшего во время пандемии.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , Правительство приняло постановление о программе « єПідтримка»

Чтобы получить выплату, необходимо сделать следующее:

Оформить специальную карту «єПідтримка» в одном из банков-партнеров. После старта банки будут прилагаться ежедневно. Оформление карты бесплатно как онлайн, так и офлайн в отделении банка. Использовать уже имеющийся счет невозможно. Загрузить приложение «Дія» и авторизоваться. Убедиться, что у вас есть «зеленый» COVID-сертификат о двух дозах вакцинации. Обратите внимание, что сертификат, полученный на портале «Дія», или бумажный от семейного врача не подходят для получения выплат. Получить COVID-сертификат в приложении «Дія» сейчас можно как с ID-картой, так и с паспортом-книжечкой. Зайти в раздел Услуги и выберите «єПідтримка». Следуйте указаниям – и это все.

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Пилот проекта «єПідтримка» стартует 13 декабря. На первом этапе услуга выплат будет доступна только в приложении «Дія» для украинцев с 19 декабря.

Напомним, ранее мы писали о появившемся новом способе обмана - афере на "Вовиной тысяче".