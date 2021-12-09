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09.12.2021  19:36   Дмитрий Колоней

«єПідтримка»: Как получить "Вовину тысячу" через приложение «Дія» (видео)

Владимир Зеленский инициировал программу поддержки бизнеса, наиболее пострадавшего во время пандемии.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, Правительство приняло постановление о программе «єПідтримка».
 
Чтобы получить выплату, необходимо сделать следующее:
  1. Оформить специальную карту «єПідтримка» в одном из банков-партнеров. После старта банки будут прилагаться ежедневно. Оформление карты бесплатно как онлайн, так и офлайн в отделении банка. Использовать уже имеющийся счет невозможно.
  2. Загрузить приложение «Дія» и авторизоваться.
  3. Убедиться, что у вас есть «зеленый» COVID-сертификат о двух дозах вакцинации. Обратите внимание, что сертификат, полученный на портале «Дія», или бумажный от семейного врача не подходят для получения выплат. Получить COVID-сертификат в приложении «Дія» сейчас можно как с ID-картой, так и с паспортом-книжечкой.
  4. Зайти в раздел Услуги и выберите «єПідтримка». Следуйте указаниям – и это все.

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Пилот проекта «єПідтримка» стартует 13 декабря. На первом этапе услуга выплат будет доступна только в приложении «Дія» для украинцев с 19 декабря.

 
Напомним, ранее мы писали о появившемся новом способе обмана - афере на "Вовиной тысяче".
 
Тэги:  коронавирус, єпідтримка, харьков, украина, вакцинация, дія, тысяча
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