09.12.2021 20:31 Дмитрий Колоней
Экологический субботник: харьковчанам предлагают сделать чище жихарский лес
Экоактивисты предлагают жителям Харькова присоединиться к мероприятию, которое начнется 11 декабря 2021 года в 10:00.
Фото из открытых источников
Как ссообщает РЕДПОСТ
, в Харькове пройдет экологический субботник. Организаторы акции предлагают присоединиться к уборке автомобильных свалок в лесу. Необходимо собрать отходы локально для удобства погрузки и транспортировки.
Субботник состоится 11 декабря в 10:00. Будет охвачено несколько свалок автоотходов.
При сеебе необходимо иметь резиновые перчатки и теплую одежду
Место встречи участников г. Харьков, р-н Жихарь 2, ул. Камышева, д.129 (у магазина)
Доехать можно на:
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68 маршрутке (конечная остановка, 200 м от места сбора)
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49 троллейбусе (остановка "Жихор 2" пешком 1,5 км к месту сбора)
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1155 маршрутке (остановка "Жихор 2" пешком 1,5 км к месту сбора)
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1187 маршрутке (остановка "Жихор 2" пешком 1,5 км к месту сбора)
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1605 маршрутке (остановка "Жихор 2" пешком 1,5 км к месту сбора)
Контактные телефоны: 0632882911; 0506883967
Напомним, ранее мы писали о том, почему, по мению экспертов, в Харькове смог и запах гари
, а жители разных районов жалуются на плохой воздух.
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