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09.12.2021  20:31   Дмитрий Колоней

Экологический субботник: харьковчанам предлагают сделать чище жихарский лес

Экоактивисты предлагают жителям Харькова присоединиться к мероприятию, которое начнется 11 декабря 2021 года в 10:00.


Фото из открытых источников
Как ссообщает РЕДПОСТ, в Харькове пройдет экологический субботник. Организаторы акции предлагают присоединиться к уборке автомобильных свалок в лесу. Необходимо собрать отходы локально для удобства погрузки и транспортировки.
Субботник состоится 11 декабря в 10:00.  Будет охвачено несколько свалок автоотходов.
 
 
При сеебе необходимо иметь резиновые перчатки и теплую одежду
Место встречи участников г. Харьков, р-н Жихарь 2, ул. Камышева, д.129 (у магазина)
 
Доехать можно на:
  • 68 маршрутке (конечная остановка, 200 м от места сбора)
  • 49 троллейбусе (остановка "Жихор 2" пешком 1,5 км к месту сбора)
  • 1155 маршрутке (остановка "Жихор 2" пешком 1,5 км к месту сбора)
  • 1187 маршрутке (остановка "Жихор 2" пешком 1,5 км к месту сбора)
  • 1605 маршрутке (остановка "Жихор 2" пешком 1,5 км к месту сбора)
Контактные телефоны: 0632882911; 0506883967
 
Напомним, ранее мы писали о том, почему, по мению экспертов, в Харькове смог и запах гари, а жители разных районов жалуются на плохой воздух.
 
 
 
 
Тэги:  субботник, экология, харьков, жихарь, свалки, уборка
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