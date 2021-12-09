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09.12.2021  21:23   Дмитрий Колоней

Помогите найти: в Харькове пропал мужчина с чемоданом и сломанным носом (фото)

В Харькове более месяца разыскивается 51-летний Леонид Пацера.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковый отряд "Милена", 30 октября 2021 года на Южном вокзале в Харькове в камуфляжной рубашке, коричневых брюках и черных кроссовках находился 51-летний житель села Гусинка Купянского района Леонид Федорович Пацера - голубоглазый, худощавый, русоволосый мужчина со сломанным в правую сторону носом.

При мужчине был черный чемодан и сумка с личными вещами. С тех пор мужчина пропал. Всем, у кого есть информация о Леониде Пацере просьба сообщить по телефону 068-777-0-112 или 102.   

 

Криминал Харьков: Пропал 51-летний Леонид Пацера из села Гусинка Купянского района

 

Тэги:  пропал мужчина, розыск, харьков, поиск, купянск, гусинка
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