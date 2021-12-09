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09.12.2021  21:37   Евгений Клочко

Задушила малыша в Харькове: матери-убийце избрали меру пресечения

Женщине, которая задушила своего 2-летнего сына, а затем выпрыгнула с 4 этажа, суд избрал меру пресечения.

Задушила ребенка в Харькове: убийцу отправили за решетку
 
Об этом корреспонденту РЕДПОСТ сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. По его информации, подозреваемой избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без права внесения залога.
 
Судебное заседание прошло в режиме видеоконференции, добавил Чубенко, подозреваемая полностью признала свою вину в совершении преступления.
 
 
В данный момент женщина находится в больнице скорой и неотложной помощи в реанимационном отделении под охраной сотрудников полиции.
 
Напомним, 8 декабря на улице Академика Павлова произошло жуткое убийство. 36-летняя женщина задушила своего двухлетнего ребенка, а после содеянного выпрыгнула с балкона 4 этажа.
 
Тэги:  криминал, убийство, харьков
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