Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 10 декабря

Солнце в этот день вряд ли будет показываться из-за облаков. Ночью и утром туман. Днем без существенных осадков.
В пятницу в Харьковской области будет сохраняться аномально теплая погода под влиянием малоградиентного поля повышенного давления. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии. Плотная облачность с туманом и высокой влажностью создаст общий дискомфорт.
Утром пасмурно, вероятность осадков 24%. Температура воздуха +5°...+6°C (ощущается как +4°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 100%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 24%. Температура воздуха +6...+5°C (ощущается как +3°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 100%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +5°...+4°C (ощущается как +1°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 98%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. Будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. И они не станут причиной возникновения магнитных бурь.
Народные приметы. Заря окрашена в ярко-красный цвет – в ближайшее время погода будет ветреной.
Если печной дым стелется по земле, то будет оттепель, а если столбом вверх идет, то будут морозы.
Предсказателем погоды в этот день для наших предков служил заяц. Если шкура зайца была покрыта пятнами, зиму в наступающем году следует ждать мягкую.
Успех ждет тех, кто склонен к ясности во всем, начиная от мыслей в голове и заканчивая отношениями с близкими людьми.
Солнце в этот день вряд ли будет показываться из-за облаков. Ночью и утром туман. Днем без существенных осадков.
Сегодня отмечаются День прав человека, Международный день прав животных, Всемирный день футбола, День Нобеля.
влажность:
давление:
ветер: