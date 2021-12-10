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10.12.2021  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 10 декабря

Солнце в этот день вряд ли будет показываться из-за облаков. Ночью и утром туман. Днем без существенных осадков.

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 10 декабря 2021 года

В пятницу в Харьковской области будет сохраняться аномально теплая погода под влиянием малоградиентного поля повышенного давления. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии. Плотная облачность с туманом и высокой влажностью создаст общий дискомфорт.

Подробнее о погоде на 10 декабря:

Утром пасмурно, вероятность осадков 24%. Температура воздуха +5°...+6°C (ощущается как +4°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 100%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 24%. Температура воздуха +6...+5°C (ощущается как +3°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 100%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +5°...+4°C (ощущается как +1°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 98%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. И они не станут причиной возникновения магнитных бурь.

Народные приметы. Заря окрашена в ярко-красный цвет – в ближайшее время погода будет ветреной.

Если печной дым стелется по земле, то будет оттепель, а если столбом вверх идет, то будут морозы.

Предсказателем погоды в этот день для наших предков служил заяц. Если шкура зайца была покрыта пятнами, зиму в наступающем году следует ждать мягкую.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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