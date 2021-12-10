10.12.2021 07:00

Гороскоп на 10 декабря для всех знаков Зодиака: что обещают звезды

Успех ждет тех, кто склонен к ясности во всем, начиная от мыслей в голове и заканчивая отношениями с близкими людьми.

Овен (21 марта – 20 апреля)

У Овна есть шанс почувствовать гармонию с собой и с миром! День наделяет его равновесием мыслей и чувств, благодаря чему Овен будет отлично ладить с окружающими. В разговоре он настроен больше слушать, чем говорить, тонко чувствуя собеседника. Именно поэтому звезды советуют Овну поговорить с кем-нибудь по душам, чтобы прояснить спорные вопросы, попросить прощения или признаться в любви. Искренность Овна способна творить чудеса, она – его волшебный ключ к людским сердцам и душам.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп дает Тельцу шанс резко изменить свое мнение о чем-то или о ком-то. Возможно, виной тому будет новая информация, а может быть – логические размышления самого Тельца. Или же какие-то события, развивавшиеся прежде в одном направлении, вдруг кардинально изменят свой вектор. Так или иначе, Тельцу стоит приготовиться к тому, что убеждения порой способны меняться, и даже самые незыблемые вещи вдруг могут обернуться совершенно неожиданной стороной.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы будут педантичными и внимательными, как никогда! От их пристального взгляда ничто не укроется. Гороскоп обещает Близнецам отличные возможности в работе, требующей полной сосредоточенности, – к примеру, в бухгалтерском деле, в учебе или в науке. А вот с окружающими им нелегко найти общий язык – Близнецы будут настолько погружены в свои мысли, что вынырнуть на поверхность для светского разговора им будет нелегко.

Рак (22 июня – 23 июля)

Звезды советуют Раку избавиться от чего-то старого и надоевшего, чтобы, согласно учению фен-шуй, освободить в своей жизни место для нового. Для этого Раку стоит заняться уборкой и безжалостным выкидыванием на помойку ненужных вещей. Освободив свои шкафы от залежей мусора, Рак почувствует облегчение. Впрочем, таким же образом Рак может освободиться и от чего-нибудь еще – к примеру, от груза вины, угаснувших чувств или неосуществимых планов.

Лев (24 июля – 23 августа)

В отношениях с людьми многое может раздражать Льва, выливаясь в споры и борьбу амбиций. Не исключено, что в каком-то вопросе Лев захочет докопаться до истины – в этом случае своими бесконечными разбирательствами он способен кого угодно вывести из себя! Звезды советуют ему сосредоточиться на делах, в которых Лев все решает сам, таких как наука, учеба или собственный бизнес. В них он будет излучать уверенность в себе и способен достичь неплохих результатов.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Деве не стоит принимать ответственные решения и делать серьезные шаги – есть вероятность ошибиться. Возможно, у нее мало информации в каком-то вопросе или же эта информация неверна. Кроме того, в делах Дева не обладает достаточной решимостью – она может колебаться по любому поводу, не зная, как поступить. Так что Деве надо не действовать, а лишь планировать будущие действия. И собирать недостающие сведения – со временем это ей пригодится.

Весы (24 сентября – 23 октября)

В Весах может проснуться желание кого-нибудь покритиковать, но поддаваться этому не стоит! День наделяет их повышенной внимательностью к мелочам, так что в глаза им будут бросаться даже самые небольшие ошибки окружающих. Впрочем, и по отношению к себе Весы могут проявлять самокритичность. Чтобы не провести этот день в избавлении от несуществующих недостатков, им надо перестать смотреть на каждую пылинку в микроскоп. Смиритесь с несовершенствами и просто наслаждайтесь жизнью!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион способен неожиданно узнать что-то новое и интересное для себя, причем эта информация может оказаться как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». День склоняет его к тому, чтобы быть в центре общения и уметь не только говорить самому, но и внимательно слушать. Звезды советуют ему действовать по формуле: «Чаще пользуйся ушами, чем языком». Последовав этому совету, Скорпион может стать обладателем чьих-то секретов, планов, идей или просто получить хорошую пищу для размышлений.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец будет склонен говорить то, что думает, прямо в лицо! И ему будет что сказать, ведь день наделяет его способностью замечать даже самые мелкие недостатки. С одной стороны, прямолинейность способна помочь Стрельцу решить какие-то проблемы, однако она же может и спровоцировать новые. Чтобы избежать конфликтов, звезды советуют Стрельцу свести общение к минимуму, переключившись на разгребание рабочих завалов, приготовление еды, уборку, шоппинг и другие повседневные дела.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогу не следует расслабляться: от его внимательности, предусмотрительности и недоверчивости может зависеть многое. Что бы Козерог ни делал, ему следует действать так, как если бы это было подписание важного договора, в котором нужно проверить каждую букву и найти возможный подвох. Если никакого подвоха нет – отлично. Гораздо хуже, если Козерог не заметит опасную западню. Такая уж особенность сегодняшнего дня – Козерогу необходимо быть настороже, иначе его беспечностью кто-то тут же воспользуется в своих интересах.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолею следует быть осторожным: он может оказаться объектом критики или даже посягательства на свои права. Не исключены также разбирательства, тяжбы или другие спорные вопросы, в которые Водолей рискует оказаться втянутым. В первую очередь недоразумения могут быть связаны с деньгами и имуществом Водолея, однако возможны и рабочие конфликты, и другие противостояния с окружающими. Чтобы день не прошел на точке кипения, Водолею следует быть дипломатом, старательно обходя острые углы. А любые иски и разбирательства отложить до лучших времен.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы будут строги, но справедливы, – по крайней мере, так им будет казаться. Они будут решительно браться за дела, и отсутствие энтузиазма у других способны приравнять к саботажу. Что же касается окружающих, то им будет нелегко смириться с командирским настроем Рыб. Звезды предупреждают Рыб о том, что если они действительно хотят добиться результата, им стоит выбрать более гибкий подход. Лучше всего для управления окружающими подойдет усовершенствованный метод кнута и пряника: «Упрекай наедине, а хвали публично».



