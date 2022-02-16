Искали четыре месяца: нашли мужчину, пропавшего без вести на харьковском вокзале (фото)

В Харькове найден 51-летний Леонид Пацера. Пропавший в Харькове мужчина с Армейской улицы найден мживым.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковый отряд "Милена", успешно завершились поиски мужчины, пропашего без вести четыре с половиной месяца назад. Живым найден 51-летний житель села Гусинка Купянского района Леонид Пацера.
Напомним, ранее мы писали о том, что под Харьковом разыскивается Анатолий Еремин, который пропал, выйдя из магазина.
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День хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться дождь со снегом.
Пару дней назад в Украине утвержден новый праздник - День Единения, который будет отмечаться ежегодно 16 февраля.
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