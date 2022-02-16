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16.02.2022  20:35   Дмитрий Колоней

Искали четыре месяца: нашли мужчину, пропавшего без вести на харьковском вокзале (фото)

В Харькове найден 51-летний Леонид Пацера. Пропавший в Харькове мужчина с Армейской улицы найден мживым.


Поисковый отряд "Милена"

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковый отряд "Милена", успешно завершились поиски мужчины, пропашего без вести четыре с половиной месяца назад. Живым найден 51-летний житель села Гусинка Купянского района Леонид Пацера. 

 
Леонид Федорович Пацера - голубоглазый, худощавый, русоволосый мужчина со сломанным в правую сторону носом, в камуфляжной рубашке, коричневых брюках и черных кроссовках с черным чемоданом и сумкой с личными вещами в руках пропал на Южном вокзале в Харькове 30 октября 2021 года. Мужчину нашли 15 февраля 2022 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Харьковом разыскивается Анатолий Еремин, который пропал, выйдя из магазина.

 

Тэги:  пропал мужчина, найден живым, харьков, южный вокзал, пацера, гусинка
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