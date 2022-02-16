16.02.2022 19:58 Дмитрий Колоней

В Харькове ремонтируют магистральный трубопровод на Новой Баварии

Коммунальщики Харькова оперативно восстанавливают трубы диаметром 1400 мм по Ново-Баварскому проспекту.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, о работе бригады проинфомировал заместитель директора по производству комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николай Завада. По его словам, протекание на водоводе определили в ходе профилактических проверок. Отмечая важность объекта для водоснабжения Харькова, чиновник отметил, что значительная часть горожан получает холодную воду именно через этот трубопровод.

"Также этот водовод обеспечивает подачу воды на городские перекачивающие насосные станции от площадки резервуаров чистой воды Ледное", - подчеркнул Николай Завада.

Ремонтные работы начались сразу же после отключения водоснабжения сегодня, 16 фераля 2022 года, в час ночи.

"Провели сброс воды, технологические и технические переключения на сетях и перевод насосных агрегатов в заданные режимы. Уже выполнили все земляные работы и приступили непосредственно к восстановительным ремонтам. Работы ведутся согласно плану», - отметил замдиректора по производству комплекса «Харьковводоснабжение».

Пока идут восстановительные работы отключено водоснабжение части абонентов многоквартирных домов Новобаварского района, на четырех улицах частного сектора, а также по некоторым адресам подача воды осуществляется с пониженным давлением. Для скорейшего восстановления подачи воды работы будем продолжать и ночью. Водоснабжение жителей предполагается полностью восстановить до 10:00 17 февраля.