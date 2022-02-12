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12.02.2022  09:35   Виталий Хиневич

Партнером «Карты харьковчанина» стало коммунальное предприятие

«Карта харьковчанина» предоставит скидку на платные услуги.

Карта Харьковчанина
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Харьковские тепловые сети».
 
Сообщается, что коммунальное предприятие «Харьковские тепловые сети» является партнером «Карты харьковчанина и предоставляет скидку на платные услуги в размере 10%.
 
 
В частности скидка будет действовать на замену труб, промывку или замену радиатора, установку сантехники. Для получения качественной, квалифицированной услуги необходимо обращаться в районные филиалы предприятия.
 
Напомним, "Карта Харьковчанина" станет платежным средством и перейдет в смартфон.
 
Источник:   Харьковский тепловые сети
 Тэги:  карта харьковчанина, хтс, харьков
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