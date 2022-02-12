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12.02.2022  08:41   Виталий Хиневич

В шести районах Харькова отключат холодную воду 12 февраля. Список адресов

Отключение воды
 
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
 
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
 

Шевченковский район: 

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  • пр. Людвига Свободы, 46-б (подъезд №3) до 17:00 12 февраля;
  • ул. Новгородская, 2 (подъезд №4, стояк);
  • ул. Данилевского, 10 (подъезд №9, стояк);
  • ул. Новомирная (ч/с) до 20:00 12 февраля.
 
 

Киевский район:

 
  • ул. Гвардейцев Широнинцев, 84 (подъезд №1) до 17:00 12 февраля.
 

Московский район:

 
  • пер. Адыгейский, 18 до 17:00 12 февраля;
  • ул. Гарибальди, 5 (подъезд №3, стояк) до 20:00 12 февраля.
 

Новобаварский район:

  • ул. Полтавский шлях, 155 (подъезд №6, спаренный стояк) до 17:00 12 февраля.
 

Слободской район:

 
  • ул. Ковтуна, 23 (подъезд №1, стояк) до 17:00 14 февраля
 

Холодногорский район:

  • ул. Холодногорская, 11 (подъезд №6, стояк) до 17:00 12 февраля.
 
Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 11 февраля было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.
 
Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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