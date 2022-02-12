12.02.2022 08:41 Виталий Хиневич
В шести районах Харькова отключат холодную воду 12 февраля. Список адресов
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Шевченковский район:
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пр. Людвига Свободы, 46-б (подъезд №3) до 17:00 12 февраля;
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ул. Новгородская, 2 (подъезд №4, стояк);
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ул. Данилевского, 10 (подъезд №9, стояк);
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ул. Новомирная (ч/с) до 20:00 12 февраля.
Киевский район:
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ул. Гвардейцев Широнинцев, 84 (подъезд №1) до 17:00 12 февраля.
Московский район:
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пер. Адыгейский, 18 до 17:00 12 февраля;
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ул. Гарибальди, 5 (подъезд №3, стояк) до 20:00 12 февраля.
Новобаварский район:
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ул. Полтавский шлях, 155 (подъезд №6, спаренный стояк) до 17:00 12 февраля.
Слободской район:
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ул. Ковтуна, 23 (подъезд №1, стояк) до 17:00 14 февраля
Холодногорский район:
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ул. Холодногорская, 11 (подъезд №6, стояк) до 17:00 12 февраля.
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