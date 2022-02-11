11.02.2022 08:34 Рита Парфенова

Набирайте баклажки: в Харькове отключат холодную воду 11 февраля. Список адресов

В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:

ул. Северина Потоцкого, 34 (п. №2) до 20:00 12 февраля.

Московский район:

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59-в (п. №4, стояк) до 17:00 11 февраля.

Немышлянский район:

проезд Стадионный, 21 (п. №4, стояк) до 17:00 11 февраля,

ул. Амосова, 25 (п. №9, стояк) до 20:00 11 февраля.

Новобаварский район:

ул. Власенко, 22 (п. №6, стояк) до 17:00 11 февраля.

Холодногорский район:

ул. Холодногорская, 11 (п. №6, стояк) до 17:00 11 февраля.

Шевченковский район:

ул. Новопрудная, 9-а (п. №1, стояк) до 17:00 11 февраля,

пр. Людвига Свободы, 31 (п. №8, стояк),

ул. Клочковская, 197 (п. №2, стояк),

ул. Новомирная (ч/с) до 20:00 11 февраля.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 10 февраля было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.