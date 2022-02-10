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10.02.2022  08:35   Рита Парфенова

Набирайте баклажки: в Харькове отключат холодную воду 10 февраля. Список адресов

В части домов пяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:

  • пр. Александровский, 91 до 17:00 10 февраля.

Киевский район:

  • ул. Астрономическая, 44-в (п. №1, стояк),
  • пр. Академика Курчатова, 12 (п. №1, стояк) до 20:00 10 февраля.

Немышлянский район:

  • ул. Харьковских Дивизий, 20 (п. №2, стояк) до 17:00 10 февраля.

Холодногорский район:

  • пер. Чередниченковский, 7 (п. №5) до 17:00 10 февраля,
  • ул. Славянская, 6 (п. №1, стояк) до 20:00 10 февраля.

Шевченковский район:

  • ул. Новомирная (ч/с),
  • ул. Клочковская, 191 (п. №6, стояк) до 20:00 10 февраля.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 9 февраля было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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