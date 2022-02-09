09.02.2022 08:24 Рита Парфенова

Набирайте баклажки: в Харькове отключат холодную воду 9 февраля. Список адресов

В части домов пяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:

б-р Ивана Каркача, 73 (п. №2, стояк) до 17:00 9 февраля,

ул. Шариковая, 38 (п. №3, стояк) до 20:00 9 февраля,

пр. Александровский, 91 (п. №1) до 17:00 9 февраля.

Киевский район:

ул. Героев Труда, 12-а (п. №4, стояк),

б-р Мира, 2 (п. №4, стояк),

ул. Старошишковская, 12 (п. №3, спаренный стояк),

пр. Академика Курчатова, 12 (п. №1, стояк) до 20:00 9 февраля.

Московский район:

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 61-в (п. №3, стояк) до 17:00 9 февраля.

Холодногорский район:

ул. Славянская, 6 (п. №1, стояк),

ул. Большая Панасовская (Котлова), 224 (п. №1, стояк) до 20:00 9 февраля.

Шевченковский район:

ул. Сумгаитская, 9 (п. №4, стояк),

ул. Деревянко, 16 (п. №6, стояк),

ул. Ромена Роллана, 13 (п. №3),

ул. Новомирная (ч/с) до 20:00 9 февраля.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 8 февраля было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.





