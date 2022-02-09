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09.02.2022  08:24   Рита Парфенова

Набирайте баклажки: в Харькове отключат холодную воду 9 февраля. Список адресов

В части домов пяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:

  • б-р Ивана Каркача, 73 (п. №2, стояк) до 17:00 9 февраля,
  • ул. Шариковая, 38 (п. №3, стояк) до 20:00 9 февраля,
  • пр. Александровский, 91 (п. №1) до 17:00 9 февраля.

Киевский район:

  • ул. Героев Труда, 12-а (п. №4, стояк),
  • б-р Мира, 2 (п. №4, стояк),
  • ул. Старошишковская, 12 (п. №3, спаренный стояк),
  • пр. Академика Курчатова, 12 (п. №1, стояк) до 20:00 9 февраля.

Московский район:

  • пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 61-в (п. №3, стояк) до 17:00 9 февраля.

Холодногорский район:

  • ул. Славянская, 6 (п. №1, стояк),
  • ул. Большая Панасовская (Котлова), 224 (п. №1, стояк) до 20:00 9 февраля.

Шевченковский район:

  • ул. Сумгаитская, 9 (п. №4, стояк),
  • ул. Деревянко, 16 (п. №6, стояк),
  • ул. Ромена Роллана, 13 (п. №3),
  • ул. Новомирная (ч/с) до 20:00 9 февраля.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 8 февраля было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.



 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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