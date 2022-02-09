09.02.2022 08:13 Рита Парфенова

В Харькове у должника забрали мотоцикл

Двухколесный транспорт находился в розыске органами юстиции из-за задолженности

Мотоцикл, находящийся в розыске, патрульные обнаружили на улице Ивана Камышева в Харькове, передает РЕДПОСТ.

Правоохранители остановили водителя за нарушение правил дорожного движения, а после проверки по базам установили, что его транспорт находится в розыске органами юстиции из-за задолженности.



О произошедшем сообщили в исполнительную службу, сотрудники которой прибыли на место и задержали мотоцикл до закрытия исполнительного производства.



А за нарушение ПДД патрульные выписали мотоциклисту административное постановление по ч.2 ст.122 (Нарушение правил пользования предупредительными сигналами) КУоАП.

Напомним, в Харькове владелец автомобиля, который имел огромный долг по неуплаченным штрафам ПДД и неоднократные ДТП, лишился транспортного средства.