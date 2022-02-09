В Харькове у должника забрали мотоцикл

Двухколесный транспорт находился в розыске органами юстиции из-за задолженности
Мотоцикл, находящийся в розыске, патрульные обнаружили на улице Ивана Камышева в Харькове, передает РЕДПОСТ.
Правоохранители остановили водителя за нарушение правил дорожного движения, а после проверки по базам установили, что его транспорт находится в розыске органами юстиции из-за задолженности.
О произошедшем сообщили в исполнительную службу, сотрудники которой прибыли на место и задержали мотоцикл до закрытия исполнительного производства.
А за нарушение ПДД патрульные выписали мотоциклисту административное постановление по ч.2 ст.122 (Нарушение правил пользования предупредительными сигналами) КУоАП.
Напомним, в Харькове владелец автомобиля, который имел огромный долг по неуплаченным штрафам ПДД и неоднократные ДТП, лишился транспортного средства.
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Дела, запланированные на сегодня, вряд ли удастся закончить. Весь день будет возникать соблазн закрыть глаза на любые проблемы и заняться чем-либо приятным.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
Сегодня отмечается зубодрожащий праздник – Международный день стоматолога.
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