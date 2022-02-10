В «Дії» хотят изменить COVID-сертификат (фото)

Новые элементы дизайна планируют включить в один из COVID-сертификатов в приложении «Дія».
Сертификат о вакцинации бустерной дозой вакцины от коронавируса планируют изменить – он станет отображаться в приложении «Дія» с новыми элементами дизайна. Об этом сообщается в Телеграм-канале «Дії», передает РЕДПОСТ.
«Команда «Дії» никогда не сидит на месте. Вот один из вариантов дизайна для COVID-сертификата о бустерной дозе вакцины. Добавили эмодзи снизу и надпись – Booster vaccine dose. Хотим посоветоваться с вами», – говорится в приложении.
В следующем посте команда разработчиков предлагает пользователям самим определиться: нравится им новый вариант или нет. На данный момент о новом дизайне высказалось более шести тысяч пользователей. Около 80% устраивает новый дизайн.
Напомним, ранее мы писали, что нужно делать, если из приложения «Дія» исчез COVID-сертификат о бустерной вакцинации.
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