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10.02.2022  08:00   

Какой праздник 10 февраля: традиции, приметы и запреты дня

Славяне сегодня чествовали домового: после ужина оставляли за печкой горшочек каши, обложенный горячими углями, чтобы каша не остыла до полуночи.

домовой

По народным представлениям, без домового не может стоять ни один дом. Как правило, домовой — невидимое существо, но в некоторых случаях, по рассказам крестьян, он появляется в образе человека или различных животных, чаще всего в образе змеи, петуха, кошки или ласки. Если домовой показывался кому-нибудь из домочадцев, это сулило последнему болезнь или смерть.

В этот день домового кормят кашей, оставляя ее на загнетке. Кормят и приговаривают:

Хозяин-батюшка, прими нашу кашу!
И ешь пироги – наш дом береги!

Если дедушка-суседушка на кудесы останется без гостинцев, то из доброго хранителя домашнего очага, он превратится в достаточно лютого духа.

* * *

10 февраля по решению ООН отмечается Всемирный день зернобобовых. Он установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2018 года по инициативе правительства Республики Буркина-Фасо.

Зернобобовыми называют сухие семена бобовых растений, то есть растений, плоды которых созревают в стручках (бобах). Самыми известными из них являются горох, фасоль и чечевица. Известно, что зернобобовые являлись частью рациона питания ещё в Древнем Мире, где специально для этого выращивались.

Дело в том, что ещё в 2013 году Генеральная Ассамблея ООН обратила внимание на роль зернобобовых в решении важных задач глобального характера: обладая высокой питательной ценностью, эти культуры способствуют решению проблем голода в отдельных регионах мира, а включение их в постоянный рацион питания положительно сказывается на здоровье людей. Высокое содержание белка играет роль по замещению животных белков, содержащихся в более дорогой мясной и молочной продукции, а содержание в составе зернобобовых культур растворимой клетчатки, аминокислот, витаминов и микроэлементов как нельзя лучше способствует нормализации многих пищеварительных процессов.

Также в этот день...

10 февраля 1636 года в книге расходов царского двора появилось первое документальное упоминание об утюге. Описанный утюг стоимостью 5 алтын принадлежал к самому простому нагревательному типу. Весил около 10 килограммов и был монолитным.

1773 – в селе Кручик, ныне Богодуховского района Харьковской области, родился Василий Назарович Каразин – общественный деятель, ученый, основатель Харьковского университета.

1784 – согласно указу Екатерины II порт и крепость в Крыму получили название Севастополь.

1810 – торжественно открыт одесский оперный театр. Первым представлением были одноактная опера Фрелиха «Новое Семейство» и водевиль «Утешенная вдова» русской труппы П. Фортунатова.

1890 – родился Борис Пастернак, русский поэт и писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1958 года («Доктор Живаго», «Девятьсот пятый год», «На ранних поездах»).

1898 – родился Бертольд Брехт, немецкий драматург, поэт, теоретик искусства, режиссер.

1903 – родился Матвей Блантер, советский композитор, автор популярных песен. Самые известные песни Блантера – «Катюша» (песня стала поистине народной), «Летят перелетные птицы» (написанная совместно с Михаилом Исаковским), «Футбольный марш», «Враги сожгли родную хату».

1915 – родился Владимир Зельдин, народный артист СССР, актер театра и кино («Десять негритят», «Карнавальная ночь», «31 июня»).

1933 – родился Михаил Рощин, драматург («Валентин и Валентина», «Старый Новый год»)

1937 – создан Ансамбль народного танца под руководством Игоря Моисеева.

1938 – родился Георгий Вайнер, автор детективов («Эра милосердия», «Евангелие от палача»).

1947 – в Париже подписаны мирные договоры между государствами-победителями во Второй мировой войне и бывшими союзниками гитлеровской Германии (вступили в силу 15 сентября 1947 года).

1961 – родился Сергей Пенкин, уникальный певец, занесен в Книгу рекордов Гиннеса как обладатель голоса с неповторимым по своей широте диапазоном.

1962 – родился Максим Леонидов, музыкант, продюсер, один из основателей бит-квартета «Секрет».

1962 – родился Клиффорд Ли Бертон, американский музыкант, второй бас-гитарист группы Metallica.

1967 – родилась Лора Дерн, американская актриса, известная своим многолетним сотрудничеством с режиссером Дэвидом Линчем («Синий бархат», «Дикие сердцем», «Внутренняя империя»).

1991 – родилась Эмма Робертс, американская актриса («Кокаин», «День святого Валентина»), племянница Джулии Робертс.

1996 – начался первый шахматный матч между суперкомпьютером IBM Deep Blue и Гарри Каспаровым (со счетом 4–2 победил Г. Каспаров).

1997 – родилась Хлоя Морец, американская актриса, юная Убивашка из фильма «Пипец».

2006 – найдены саркофаги в египетской Долине царей.

2009 – на орбите Земли произошло первое столкновение неповрежденных искусственных спутников – российского Космос-2251 и американского Iridium 33.

Именины отмечают: Владимир, Георгий, Ефим, Ефрем, Игнатий, Исаакий, Леонтий, Ольга, Федор, Феодосий, Яков.

Тэги:  праздник, календарь, харьков, день в истории, приметы, традиции, запреты, именинники
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