09.02.2022 15:37 Дмитрий Колоней
COVID-сертификат в "Дії": стало известно, почему он исчез и что делать
Проблемы связаны с бустерной вакцинацией.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ,
в приложении "Дія" часто не отображается сертификат о вакцинации. Эта проблема появилась после старта вакцинации бустерной дозой.
Что же делать, если у вас не отражается документ о вакцинации?
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Убедитесь, что вы используете последнюю версию приложения "Дія". Если нет – обновите его.
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Если не помогло - обращайтесь в службу поддержки приложения.
Если информация о прививках была введена некорректно и не сгенерирован сертификат:
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Обратитесь к своему семейному врачу или к врачу, проведшему вакцинацию и внесшему ваши данные в эту систему.
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Он проверит правильность внесенных в реестр данных.
Если не подтягивается сертификат COVID с бустером:
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После бустерной вакцинации, отправьте запрос в приложении "Дія". Сделать это можно в первый день введения дозы вакцины против COVID-19.
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Если вы получили два сертификата, один из которых с уменьшенным сроком действия, то в таком случае будут отображаться два сертификата. Один – новый, о бустерной прививке, второй – о двух дозах вакцины против коронавируса, который у вас был раньше.
COVID-сертификат бустера не обновляется автоматически.
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Если после вакцинирования информация в приложении не обновилась, то для его генерирования необходимо в "Дії" создать и отправить запрос на получение нового документа.
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Через несколько секунд на вкладке "Документы" появится новый цифровой сертификат.
Напомним, ранее мы опубликовали список стран, которые признают украинские цифровые COVID-сертификаты.
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