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09.02.2022  15:37   Дмитрий Колоней

COVID-сертификат в "Дії": стало известно, почему он исчез и что делать

Проблемы связаны с бустерной вакцинацией.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, в приложении "Дія" часто не отображается сертификат о вакцинации. Эта проблема  появилась после старта вакцинации бустерной дозой.

Что же делать, если у вас не отражается документ о вакцинации?

Минздрав советует следующее:  
  1. Убедитесь, что вы используете последнюю версию приложения "Дія". Если нет – обновите его.
  2. Если не помогло - обращайтесь в службу поддержки приложения.

Если информация о прививках была введена некорректно и не сгенерирован сертификат:

  1. Обратитесь к своему семейному врачу или к врачу, проведшему вакцинацию и внесшему ваши данные в эту систему.
  2. Он проверит правильность внесенных в реестр данных.

Если не подтягивается сертификат COVID с бустером:

  • После бустерной вакцинации, отправьте запрос в приложении "Дія". Сделать это можно в первый день введения дозы вакцины против COVID-19.
  • Если вы получили два сертификата, один из которых с уменьшенным сроком действия, то в таком случае  будут отображаться два сертификата. Один – новый, о бустерной прививке, второй – о двух дозах вакцины против коронавируса, который у вас был раньше.
 
COVID-сертификат бустера не обновляется автоматически.
  • Если после вакцинирования информация в приложении не обновилась, то для его генерирования необходимо в "Дії" создать и отправить запрос на получение нового документа.
  • Через несколько секунд на вкладке "Документы" появится новый цифровой сертификат.

Напомним, ранее мы опубликовали список стран, которые признают украинские цифровые COVID-сертификаты.

 

Тэги:  covid-сертификат, дія, харьков, вакцинация, коронавирус
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