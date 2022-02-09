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09.02.2022  15:24   Ирина Круглова

Смертельное ДТП на Окружной Харькова: пострадавшим детям назначили опекунов

Двойняшкам, чьи родители погибли в ДТП на Окружной, утвердили опекуна на заседании исполкома.

Исполком
 
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
 
Опекуном трехлетних двойняшек стала их тетя, которая присутствовала на заседании исполкома.
 
Игорь Терехов поблагодарил женщину за решение взять на себя опеку за двумя детьми. Также мэр Харькова отметил, что на этом поддержка детей не закончится, с любым вопросом опекун может обращаться в мэрию. 
 
В свою очередь, женщина поблагодарила Игоря Терехова за помощь в лечении и реабилитации детей.
 
Напомним, утром 12 января на Окружной дороге Харькова вблизи села Черкасская Лозовая Малоданиловской громады произошло ДТП, в котором погибли трое взрослых и пострадали двое детей. Дети возрастом 2-3 года с разными травмами госпитализированы в больницу скорой и неотложной помощи Харькова.
 
 
Тэги:  дтп, харьков
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