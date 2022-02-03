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03.02.2022  12:10   Виталий Хиневич

Список стран, которые признают украинские цифровые COVID-сертификаты

Украина присоединилась к европейской системе электронных COVID-сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции.

Сертификат
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Аvianews".
 
Сообщается, что украинские сертификаты из приложения «Дія» признают в странах Евросоюза. Еще 32 страны за пределами ЕС принимают участие в системе и признают украинские цифровые COVID-сертификаты.
 
Система «Дія» выполняет генерацию сертификатов с QR-кодом на украинском и английском языках в электронной форме для смартфона или в виде pdf-файла для скачивания. Если был выбран pdf-файл, его необходимо распечатать.
 
Страны за пределами Евросоюза, которые признают украинские COVID-сертификаты о вакцинации:
 
Албания, Андорра, Армения, Ватикан, Великобритания, Грузия, Израиль, Исландия, Кабо-Верде, Ливан, Лихтенштейн, Марокко, Молдова, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Панама, Сальвадор, Сан-Марино, Северная Македония, Сербия, Сингапур, Таиланд, Тайвань, Того, Тунис, Турция, Уругвай, Фарерские острова, Черногория, Швейцария
  
Страны Евросоюза, которые признают украинские COVID-сертификаты о вакцинации:
 
Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония
 
Для поездки можно взять с собой сертификат в любом виде. По прибытию в страну его проверят при помощи QR-кода. Сертификат о вакцинации для поездок начинает действовать через 14 дней после завершения курса вакцинации.
 
Напомним, Германия призывает ЕС сократить срок действия COVID-сертификата о выздоровлении.
 
Источник:   Аvianews
 Тэги:  коронавирус, медицина, харьков
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