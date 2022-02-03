03.02.2022 12:10 Виталий Хиневич

Список стран, которые признают украинские цифровые COVID-сертификаты

Украина присоединилась к европейской системе электронных COVID-сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Аvianews".

Сообщается, что украинские сертификаты из приложения «Дія» признают в странах Евросоюза. Еще 32 страны за пределами ЕС принимают участие в системе и признают украинские цифровые COVID-сертификаты.

Система «Дія» выполняет генерацию сертификатов с QR-кодом на украинском и английском языках в электронной форме для смартфона или в виде pdf-файла для скачивания. Если был выбран pdf-файл, его необходимо распечатать.

Страны за пределами Евросоюза, которые признают украинские COVID-сертификаты о вакцинации:

Албания, Андорра, Армения, Ватикан, Великобритания, Грузия, Израиль, Исландия, Кабо-Верде, Ливан, Лихтенштейн, Марокко, Молдова, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Панама, Сальвадор, Сан-Марино, Северная Македония, Сербия, Сингапур, Таиланд, Тайвань, Того, Тунис, Турция, Уругвай, Фарерские острова, Черногория, Швейцария

Страны Евросоюза, которые признают украинские COVID-сертификаты о вакцинации:

Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония

Для поездки можно взять с собой сертификат в любом виде. По прибытию в страну его проверят при помощи QR-кода. Сертификат о вакцинации для поездок начинает действовать через 14 дней после завершения курса вакцинации.