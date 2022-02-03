В Харькове отключили отопление в двух районах 3 февраля: адреса

Подача отопления в части домов Киевского и Слобожанского районов Харькова будет временно прекращена в четверг, 3 февраля.
Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Харьковские тепловые сети", передает РЕДПОСТ.
Из-за ремонтных работ по устранению дефекта на трубопроводе по Лермонтовской улице, 20 до 18:00 3 февраля в Киевском районе будет отключено отопление по адресам:
Также проведут ремонтные работы по снятию заглушек на трубопроводе по проспекту Героев Сталинграда, 140. В связи с этим 3 февраля до 21:00 в Слободском районе будет отключено отопление по адресам:
Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением, жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».
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Преодолеть лень сегодня труднее, чем обычно. Зато, если удалось раскачаться – тогда любая задача окажется по плечу.
Снег к утру закончится и больше осадков не предвидится. До самого вечера в Харькове будет держаться облачная погода.
3 февраля отмечается Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой.
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