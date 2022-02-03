03.02.2022 11:58 Рита Парфенова

В Харькове отключили отопление в двух районах 3 февраля: адреса

Подача отопления в части домов Киевского и Слобожанского районов Харькова будет временно прекращена в четверг, 3 февраля.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Харьковские тепловые сети", передает РЕДПОСТ.

Из-за ремонтных работ по устранению дефекта на трубопроводе по Лермонтовской улице, 20 до 18:00 3 февраля в Киевском районе будет отключено отопление по адресам:

ул. Гуданова, 18, 5/7, 9/11, 13;

ул. Лермонтовская, 10, 11, 12, 14/16, 15/17, 18, 18А, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 3, 38, 5, 9;

ул. Пушкинская, 80, 82, 84, 92, 94, 96, 96А;

ул. Студенческая, 15/17, 19, 4, 5/1, 5/2, 5/4, 5/6, 6/18, 22;

ул. Труфанова, 14, 37;

ул. Чайковская, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 25А, 27, 33Б, 4, 8, 5/7/9;

пер. Студенческий, 10, 2, 4, 6, 8

Также проведут ремонтные работы по снятию заглушек на трубопроводе по проспекту Героев Сталинграда, 140. В связи с этим 3 февраля до 21:00 в Слободском районе будет отключено отопление по адресам:

пр. Льва Ландау, 2, 4, 6, 8, 8А;

пр. Героев Сталинграда, 136, 136А, 136Б, 144, 142Б, 4 , 144В;

ул. Ньютона, 107, 109, 111, 111А, 12, 12, 123Б 125А, 125Б, 125В, 127, 129, 129А, 129Б, 129В, 131, 125/3.

Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением, жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».