24.05.2022 13:36 Рита Парфенова

В Теплосетях рассказали, сколько котельных Харькова готовы к работе зимой

Сотрудники КП "Харьковские тепловые сети" продолжают подготовку источников теплоснабжения к отопительному сезону.



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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на "ХТС", в Холодногорском районе на сегодняшний день готовы к сдаче комиссии 16 котельных и 11 центральных тепловых пунктов. Продолжаются возобновительные работы на ЦТП по Холодногорской 3, который пострадал во время авиаудара. В настоящее время силами подрядной организации «СтройПриват» возводятся стены.

Коммунальщики приводят в порядок котельные и ЦТП в районах Харькова, наиболее пострадавших от обстрела.

Силами подрядной организации СМУ 460 завершается ремонт и испытание котлов на Салтовской котельной и перевод ввода. Силами сотрудников котельной выполняются текущие и профилактические ремонты.

На Слободской котельной завершается ремонт котлов.

Продолжается обследование котельной "Хартрон", существенно пострадавшей во время обстрелов. На сегодняшний день по словам начальника Киевского филиала КП "Харьковские тепловые сети" Михаила Самойленко, обследованы оба ввода холодной воды в котельную. Один из них разбит, второй – цел и готов к работе. Подача газа в котельную пока невозможна.

Напомним, в котельной в Померках, которая пострадала в результате обстрела в 4 утра 19 мая Киевского района Харькова и не подлежит реонструкции, уже начали разбирать завалы и демонтировать оборудование.