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24.05.2022  13:50   Виталий Хиневич

В Харьковской области произошло смертельное ДТП

Полицейские расследуют обстоятельства ДТП в Красноградском районе.

ДТП в Харьковской области
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.
 
Сообщается, что 15 мая 2022 года около 15:00 вблизи автозаправочной станции в Красноградском районе в селе Старое Пекельное произошло ДТП
 
Автомобиль Mazda под управлением 31-летнего мужчины допустил наезд на скутер Honda Dio под управлением 16-летней девушки, после чего наехал на 25-летнего велосипедиста. 
 
В результате аварии от полученных травм погибла 16-летняя девушка водитель скутера и 22-летняя пассажирка этого же транспортного средства.
 
Как оказалось, водитель автомобиля находился в стадии алкогольного опьянения.
 
Информацию о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований, водителю авто грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от 7 до 10 лет. На данный момент подозреваемый в совершении ДТП находится под стражей.
 
Напомним, харьковские патрульные пришли на помощь мужчине, пострадавшему во время аварии.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  дтп, харьков
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