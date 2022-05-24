24.05.2022 13:50 Виталий Хиневич

В Харьковской области произошло смертельное ДТП

Полицейские расследуют обстоятельства ДТП в Красноградском районе.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.

Сообщается, что 15 мая 2022 года около 15:00 вблизи автозаправочной станции в Красноградском районе в селе Старое Пекельное произошло ДТП

Автомобиль Mazda под управлением 31-летнего мужчины допустил наезд на скутер Honda Dio под управлением 16-летней девушки, после чего наехал на 25-летнего велосипедиста.

В результате аварии от полученных травм погибла 16-летняя девушка водитель скутера и 22-летняя пассажирка этого же транспортного средства.

Как оказалось, водитель автомобиля находился в стадии алкогольного опьянения.

Информацию о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований, водителю авто грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от 7 до 10 лет. На данный момент подозреваемый в совершении ДТП находится под стражей.