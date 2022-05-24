24.05.2022 10:57 Рита Парфенова

Когда сократятся интервалы движения в метро Харькова

В Харьковском метрополитене будет изменен график движения поездов.



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Как сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, уже с 25 мая в метро будут изменены интервалы движения поездов, передает РЕДПОСТ.

«На Холодногорской линии интервал движения будет 10 минут, на остальных - 15. Пока», – отметил он.



С добавлением пассажиров интервал движения на Салтовской линии тоже будет уменьшатся.



Еще одной причиной больших интервалов в движении поездов, по словам мэра, является то, что часть подвижного состава метрополитена пострадала при обстрелах российских оккупантов.

Напомним, 24 мая после трехмесячного перерыва в Харькове возобновил работу метрополитен.

