22.05.2022 10:06 Рита Парфенова

Как восстанавливают отопление в разрушенных обстрелами домах Харькова

Выездные комиссии в составе сотрудников коммунальных служб и представителей местных властей осматривают дома, пострадавшие от обстрелов. Специалисты «Теплосетей» должны оценить состояние коммуникаций и способность домов принять теплоноситель.



city.kharkov.ua

На днях специалисты районного филиала КП «Харьковские тепловые сети» обследовали разбитый вражескими обстрелами дом на Холодной Горе, передает РЕДПОСТ.



Как сообщили на предприятии, три подъезда остались неповрежденными, а коммуникации четвертого, в который попала авиабомба, решили отсечь.



Специалисты Холодногорского филиала КП «ХТС» выявили, что тепловая рамка в подвале и стояки целы, главной же проблемой оказались чугунные радиаторы в квартирах. «В доме - пять этажей и четыре подъезда, по 20 квартир в каждом. 90% радиаторов оказались поврежденными. Хрупкий чугун не выдержал мороза», - сообщили на предприятии.





Начальник Холодногорского филиала КП «Харьковские тепловые сети» Виталий Кальницкий отметил, что результаты обследования будут переданы КП «Жилкомсервис» для дальнейшего решения проблемы.

Напомним, в Харькове уменьшается количество жилых домов, которые невозможно было подключить к теплу из-за обстрелов.