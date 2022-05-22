22.05.2022 10:25

В Харькове дети возобновили танцевальные репетиции (фото)

Харьковские танцевальные коллективы понемногу начинают возвращаться к репетициям. Так, ансамбль народного танца «Свято» и художественный коллектив «Акварельки» начали свою работу после долгого перерыва из-за войны.



Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ



Репертуар – украинские народные танцы. Руководители коллективов говорят: движение - это жизнь. И сейчас очень важно заниматься с детьми, поддерживать их и учить. Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТРепертуар – украинские народные танцы. Руководители коллективов говорят: движение - это жизнь. И сейчас очень важно заниматься с детьми, поддерживать их и учить.

"Слава Богу, сейчас в Харькове стало тише и мы решили собрать детей. Те, которые остались в Харькове, которые ещё не уехали. Это у нас будет сегодня третья репетиция. И сегодня уже будет чуть больше народа. Было сначала два человека, три человека. Сегодня больше уже доехало. Репетиция у нас будет состоять из классического урока, разогрев – это обязательно. И вторая часть – будем вспоминать за эти месяца какие-то комбинации с наших танцев, программ" - рассказывает Игорь Животченко, руководитель ансамбля народного танца «Свято» и «Акварельки».

Обучают детей начиная с пяти лет, старшим около 15-ти. Все они до войны участвовали в районных, городских, всеукраинских и международных мероприятиях, выступая для широкой общественности. И сейчас, говорят дети, счастливы вернуться в родной дворец детского и юношеского творчества "Исток", встретиться с друзьями и коллегами:

"Я бы хотела сказать от имени всех наших участников, что мы очень рады, что у наших руководителей появилась возможность возобновить тренировки. Потому что, к сожалению, в связи с событиями, очень грустными для нашей страны, у нас не было возможности развиваться как творчески, так и просто эмоционально поддерживать друг друга. Тут наша душа, тут мы живём развиваемся и растём. И можем потом радовать украинским творчеством наш народ".

Тренируются и те дети, которые не в Харькове – по "Зуму". Так что онлайн- и офлайн- танцевальные коллективы возобновили свою работу и вместе занимаются любимым делом. И все они творчески заряжены и уже ждут момента выступить перед зрителем в большом зале. Сейчас готовятся и строят планы на будущее.

"Настроение у ребят очень хорошее. Все очень соскучились, всем очень хочется танцевать, хочется зрителя. Они приходят в родные стены дворца «Исток», все вдохновлённые, все радостные, выходят уставшие, потому что очень сильно скучаем за хореографией. Украинские танцы – это главная часть нашей программы, но мы на них тоже не останавливаемся. Очень много номеров у нас в разработке, которые мы начали ставить. Но пока еще не доработали. Мы надеемся вернуться к творческой работе как можно быстрее, потому что очень хочется развиваться и двигаться дальше" - рассказывает Ирина Животченко, руководитель художественного коллектива, лауреат международных конкурсов и фестивалей.

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