Пять человек ранены после обстрела Салтовки: сводка ХОВА на 22 мая

В течение прошедших суток российские захватчики обстреливали город Харьков и населенные пункты области.
Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 22 мая, передает РЕДПОСТ.
За прошлые сутки 11 человек получили ранение в рзультате обстрелов оккупатов. Пятеро пострадавших в Харькове - все они получили ранения на Салтовке. Три человека ранены после обстрелов города Дергачи. Ещепо области в результате обстрелов Лозовского района, пгт. Шевченково и Чугуевского района ранения получли три человека.
Жтелей города и области приывают быть максимально осторожными, реагировать на сигналы тревоги.
Боевые действия на Харьковщине продолжаются. В Харьковском направлении враг, как и в предыдущие дни, сконцентрирован на содержании занимаемых рубежей и недопущении дальнейшего продвижения ВСУ.
На Изюмщине российские оккупанты готовятся к возобновлению наступления и ведут обстрелы в районах населенных пунктов Вернополье, Дубровное и Довгенькое. Вооруженные Силы Украины удерживают позиции и не допускают продвижений врага.
Ранее мы сообщали об оперативной обстановке в Харькове и области от ГСЧС на утро 22 мая.
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Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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