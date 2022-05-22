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22.05.2022  10:29   Рита Парфенова

Пять человек ранены после обстрела Салтовки: сводка ХОВА на 22 мая

В течение прошедших суток российские захватчики обстреливали город Харьков и населенные пункты области.


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Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 22 мая, передает РЕДПОСТ.

За прошлые сутки 11 человек получили ранение в рзультате обстрелов оккупатов. Пятеро пострадавших в Харькове - все они получили ранения на Салтовке. Три человека ранены после обстрелов города Дергачи. Ещепо области в результате обстрелов Лозовского района, пгт. Шевченково и Чугуевского района ранения получли три человека.

Жтелей города и области приывают быть максимально осторожными, реагировать на сигналы тревоги.

Боевые действия на Харьковщине продолжаются. В Харьковском направлении враг, как и в предыдущие дни, сконцентрирован на содержании занимаемых рубежей и недопущении дальнейшего продвижения ВСУ.

На Изюмщине российские оккупанты готовятся к возобновлению наступления и ведут обстрелы в районах населенных пунктов Вернополье, Дубровное и Довгенькое. Вооруженные Силы Украины удерживают позиции и не допускают продвижений врага.

Ранее мы сообщали об оперативной обстановке в Харькове и области от ГСЧС на утро 22 мая.

 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, хова, харьков
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