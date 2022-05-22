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22.05.2022  08:01   Рита Парфенова

Спасатели проверили наличие химических веществ в воздухе Харькова: сводка ГСЧС на утро 22 мая

Опасных отравляющих веществ в воздухе Харькова и области не обнаружено.


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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 22 мая.

Также спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 7 выездов на ликвидацию пожаров, 3 раза вызывались для проведения аварийно-спасательных работ, 3 – для оказания помощи населению и сотрудникам полиции, 2 – другие выезды. Отмечается, что 22 мая едва ли не впервые с начала войны пожаров, вызванных обстрелами, не зафиксировано.

В течение суток проводились аварийно-спасательные работы и разбор завалов в разрушенных зданиях Холодногорского, Киевского, Слободского районов города Харькова. Привлечены 36 спасателей и 6 единиц тяжелой техники.

Силами пиротехнических подразделений ГСЧС обезврежены 86 вражеских боеприпасов.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  агрессия россии, гсчс, харьков
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