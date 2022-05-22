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22.05.2022  08:27   Рита Парфенова

Россия разворачивает Искандеры на границе возле Харькова

Противник сосредотачивает все усилия для удержания занятых рубежей на Харьковском направлении.

Искандер-М

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщили Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

На Слобожанском направлении враг силами отдельных подразделений из состава 6-й общевойсковой армии Западного военного округа и балтийского флота ведет боевые действия с целью удержания занимаемых рубежей на Харьковском направлении и недопущения выхода наших войск на государственную границу.

Группировка сил противника проводит подготовку к возобновлению наступления на Славянском направлении. Оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Вернополье, Дибровное и Долгенькое в изюмском направлении.

В Белгородской области противник развернул пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Кроме того, враг увеличивает систему материально-технического обеспечения и ремонтных баз.

Враг продолжает наносить ракетные и авиационные удары по территории нашего Государства. Увеличил интенсивность применения авиации в целях уничтожения критической инфраструктуры населенных пунктов в зоне ведения активных боевых действий.

Ранее мы сообщали об оперативной обстановке в Харькове и области от ГСЧС на утро 22 мая.

Источник:   Генштаб ВСУ
 Тэги:  агрессия россии, генштаб, харьков
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