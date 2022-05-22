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22.05.2022  09:45   Рита Парфенова

В детской больнице Харькова проводят воскресники каждую неделю (фото)

Сотрудники больницы постоянно облагораживают территорию.

В детской больнице Харькова проводят воскресники каждую неделю

Как собщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета, каждое воскресенье коллектив детской 16-й больницы проводит воскресник, в рамках которого сотрудники убирают территорию, садят деревья и цветы.

В детской больнице Харькова проводят воскресники каждую неделю

А после совместной работы проходит чаепитие.

В детской больнице Харькова проводят воскресники каждую неделю

Напомним. работы по высадке цветов и весеннему благоустройству продолжаются во всех районах города Харькова.

Тэги:  больница, воскресник, благоустройство, харьков
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