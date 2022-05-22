В детской больнице Харькова проводят воскресники каждую неделю (фото)

Сотрудники больницы постоянно облагораживают территорию.
Как собщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета, каждое воскресенье коллектив детской 16-й больницы проводит воскресник, в рамках которого сотрудники убирают территорию, садят деревья и цветы.
А после совместной работы проходит чаепитие.
Напомним. работы по высадке цветов и весеннему благоустройству продолжаются во всех районах города Харькова.
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Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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