22.05.2022 09:45 Рита Парфенова

В детской больнице Харькова проводят воскресники каждую неделю (фото)

Сотрудники больницы постоянно облагораживают территорию.

Как собщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета, каждое воскресенье коллектив детской 16-й больницы проводит воскресник, в рамках которого сотрудники убирают территорию, садят деревья и цветы.

А после совместной работы проходит чаепитие.

Напомним. работы по высадке цветов и весеннему благоустройству продолжаются во всех районах города Харькова.