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04.12.2022  14:34   Рита Парфенова

Самотнім людям похилого віку з Харкова пропонують переселитися на зиму до лікарень та хоспісу

Нова програма допомоги одиноким людям похилого віку, які проживають на території міста, запускається в Харкові


facebook.com/svetlana.gorbunovaruban

З метою більш легкого та комфортного проживання у зимовий сезон, таких людей буде вивезено з будинків на тимчасове проживання до Хоспісу та лікарень міста, повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на віце-мера Світлану Горбунову-Рубан.

За словами віце-мєра, у цих наведеннях за самотніми пожидими юдьми буде встановлено постійне медичне спостереження та догляд.

Для реалізації нової програми потрібні волонтери, які могли б кілька годин на добу забезпечити пацієнтів душевним теплом та увагою. Це може бути жива розмова, цікаве спілкування, перегляд фільму або читання книг.

«Охочі працевлаштуватися можуть укласти трудовий договір з лікарнями міста Харкова, в яких перебувають маломобільні люди похилого віку, які стоять на обліку в Територіальних Центрах міста Харкова. Чергування добове. Зарплату забезпечено», - повідомила Світлана Горбунова-Рубан.

Для більш детальної інформації всі бажаючі допомогти своєму місту можуть звертатися за телефоном: +38 050 868 8250 – Яна Олександрівна.

Нагадуємо, у Харкові облаштовують понад 200 Пунктів Незламності. Їх забезпечують генераторами, дров’яними пічками, аптечками, резервом води тощо.

Источник:   facebook/Світлана Горунова-Рубан
 Тэги:  больница, светлана горбунова-рубан, харьков
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