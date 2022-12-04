Самотнім людям похилого віку з Харкова пропонують переселитися на зиму до лікарень та хоспісу

Нова програма допомоги одиноким людям похилого віку, які проживають на території міста, запускається в Харкові
З метою більш легкого та комфортного проживання у зимовий сезон, таких людей буде вивезено з будинків на тимчасове проживання до Хоспісу та лікарень міста, повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на віце-мера Світлану Горбунову-Рубан.
За словами віце-мєра, у цих наведеннях за самотніми пожидими юдьми буде встановлено постійне медичне спостереження та догляд.
Для реалізації нової програми потрібні волонтери, які могли б кілька годин на добу забезпечити пацієнтів душевним теплом та увагою. Це може бути жива розмова, цікаве спілкування, перегляд фільму або читання книг.
«Охочі працевлаштуватися можуть укласти трудовий договір з лікарнями міста Харкова, в яких перебувають маломобільні люди похилого віку, які стоять на обліку в Територіальних Центрах міста Харкова. Чергування добове. Зарплату забезпечено», - повідомила Світлана Горбунова-Рубан.
Для більш детальної інформації всі бажаючі допомогти своєму місту можуть звертатися за телефоном: +38 050 868 8250 – Яна Олександрівна.
Нагадуємо, у Харкові облаштовують понад 200 Пунктів Незламності. Їх забезпечують генераторами, дров’яними пічками, аптечками, резервом води тощо.
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