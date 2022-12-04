04.12.2022 15:15 Рита Парфенова

Про стан робіт по усуненню аварії на тепломережах розповіли в ХТМ

Завершуються роботи по усуненню дефекта на магістралі великого діаметру у Немишлянському районі.



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Як повідомляє РЕДПОСТ, на 14 годину на місці ремонту 95 магістралі задіяно 4 самоскиди, 2 екскаватора, автокран, та інша техніка. Частину дефекту було усунено ще на 3 годину ночі.

Наразі ведуться роботи на основному місці пошкодження. Безпосередньо усуненням дефекту займаються 25 працівників Харківських теплових мереж.

Частину магістралі вже почали заповнювати. Паралельно аварійні бригади виконують розповітрення системи.

Нагадаємо, внаслідок аварії під тимчасове відключення тепла потрапили будинки у Немишлянському та Індустріальному районах міста.