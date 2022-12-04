Про стан робіт по усуненню аварії на тепломережах розповіли в ХТМ

Завершуються роботи по усуненню дефекта на магістралі великого діаметру у Немишлянському районі.
Як повідомляє РЕДПОСТ, на 14 годину на місці ремонту 95 магістралі задіяно 4 самоскиди, 2 екскаватора, автокран, та інша техніка. Частину дефекту було усунено ще на 3 годину ночі.
Наразі ведуться роботи на основному місці пошкодження. Безпосередньо усуненням дефекту займаються 25 працівників Харківських теплових мереж.
Частину магістралі вже почали заповнювати. Паралельно аварійні бригади виконують розповітрення системи.
Нагадаємо, внаслідок аварії під тимчасове відключення тепла потрапили будинки у Немишлянському та Індустріальному районах міста.
Комментариев: 0
Відмінний день для активного відпочинку, спорту, прогулянок, спілкування, отримання нового досвіду та нових вражень. Уникайте надмірностей і отримайте максимум позитиву.
Ввечері у Харкові на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Без опадів.
У грудні 2019 року список Всесвітніх днів та пам'ятних дат ООН було поповнено новою датою – Міжнародним днем банків.
влажность:
давление:
ветер: