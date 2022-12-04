    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На ранковій пожежі в Харкові загинув невідомий чоловік (фото)
04.12.2022  15:48   Рита Парфенова

На ранковій пожежі в Харкові загинув невідомий чоловік (фото)

Можливо, причиною пожежі стало недбале ставлення до пічного устаткування.

пожежа 4 грудня на вулиці Докучаєва, 27 міста Харкова

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-сліжбу ДСНС України в Харківській області.

Пожежа сталася блізько о пів на дев’яту ранку 4 грудня на вулиці Докучаєва, 27 міста Харкова.

До місця виклику було направлено 3 оперативні відділення ДСНС. На момент їх прибуття горів приватний будинок на площі 80 кв.м. В осередку пожежі рятувальники відшукали тіло загиблого чоловіка, особа якого наразі встановлюється.

пожежа 4 грудня на вулиці Докучаєва, 27 міста Харкова

О 9:11 відбулась локалізація вогню. Остаточно горіння ліквідували о 10:36. За попередніми даними причиною виникнення загоряння могло стати порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.

пожежа 4 грудня на вулиці Докучаєва, 27 міста Харкова

Нагадаємо, на пожежі, яка сталася у місті Вовчанську на території одного з приватних домоволодінь, загинув його власник 1949 року народження.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, харьков, гсчс
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.12 Надзвичайні події У Харківській області літній чоловік згорів у власному будинку 04.12 Надзвичайні події Харків на ранок 4 грудня. Оперативна обстановка від ДСНС 02.12 Надзвичайні події Патрульні Харкова врятували людей з палаючого будинку (відео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 