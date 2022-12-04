На ранковій пожежі в Харкові загинув невідомий чоловік (фото)

Можливо, причиною пожежі стало недбале ставлення до пічного устаткування.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-сліжбу ДСНС України в Харківській області.
Пожежа сталася блізько о пів на дев’яту ранку 4 грудня на вулиці Докучаєва, 27 міста Харкова.
До місця виклику було направлено 3 оперативні відділення ДСНС. На момент їх прибуття горів приватний будинок на площі 80 кв.м. В осередку пожежі рятувальники відшукали тіло загиблого чоловіка, особа якого наразі встановлюється.
О 9:11 відбулась локалізація вогню. Остаточно горіння ліквідували о 10:36. За попередніми даними причиною виникнення загоряння могло стати порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.
Нагадаємо, на пожежі, яка сталася у місті Вовчанську на території одного з приватних домоволодінь, загинув його власник 1949 року народження.
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