У Харківській області літній чоловік згорів у власному будинку

Пожежа сталася з причини порушення Правил пожежної безпеки.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-сліжбу ДСНС України в Харківській області.
На пожежі, яка сталася у місті Вовчанську на території одного з приватних домоволодінь, загинув його власник 1949 року народження.
Пожежа сталася о 07:02. Горіла господарча споруда на площі 50 кв.м. Вже о 08:10 вогонь локалізували силами оперативного відділення 47-ї ДПРЧ. Остаточно вогонь ліквідували о 08:20.
Нагадаємо, за добу з 3 по 4 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів на ліквідацію пожеж.
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