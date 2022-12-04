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04.12.2022  11:52   Рита Парфенова

У Харківській області літній чоловік згорів у власному будинку

Пожежа сталася з причини порушення Правил пожежної безпеки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-сліжбу ДСНС України в Харківській області.

На пожежі, яка сталася у місті Вовчанську на території одного з приватних домоволодінь, загинув його власник 1949 року народження.

Пожежа сталася о 07:02. Горіла господарча споруда на площі 50 кв.м. Вже о 08:10 вогонь локалізували силами оперативного відділення 47-ї ДПРЧ. Остаточно вогонь ліквідували о 08:20.

В осередку пожежі бійці ДСНС відшукали тіло загиблого.
 
Причина займання порушення Правил пожежної безпеки.

Нагадаємо, за добу з 3 по 4 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів на ліквідацію пожеж.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, харьков, гсчс
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