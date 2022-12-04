Прикордонну громаду Харківщини обстріляли з території рф

3 грудня російські загарбники російські війська вчергове обстріляли прикордоння Харківської області.
3 грудня російські окупаційні війська продовжили обстрілювати українське прикордоння, повідомили у Східному регіональному управлінні Держприкордонслужби, передає РЕДПОСТ.
Пообідні рашисти обстріляли територію Золочівської громади Харківської області, що на межі з Сумщиною, з мінометів та ствольної артилерії, загалом пролунало 4 вибухи від розривів снарядів та 3 – від мін. Вогонь вівся з російського населеного пункту безимено.
Нагадаємо, протягом минулої доби ворог здійснив два ракетні удари по смт Шевченкове Харківської області.
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