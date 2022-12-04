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04.12.2022  12:34   Рита Парфенова

Прикордонну громаду Харківщини обстріляли з території рф

3 грудня російські загарбники російські війська вчергове обстріляли прикордоння Харківської області.

вибух

3 грудня російські окупаційні війська продовжили обстрілювати українське прикордоння, повідомили у Східному регіональному управлінні Держприкордонслужби, передає РЕДПОСТ.

Пообідні рашисти обстріляли територію Золочівської громади Харківської області, що на межі з Сумщиною, з мінометів та ствольної артилерії, загалом пролунало 4 вибухи від розривів снарядів та 3 – від мін. Вогонь вівся з російського населеного пункту безимено.

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог здійснив два ракетні удари по смт Шевченкове Харківської області.

Источник:   Східне регіональне управління Держприкордонслужби
 Тэги:  обстрел, харьков, агрессия россии
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