04.12.2022 12:34 Рита Парфенова

Прикордонну громаду Харківщини обстріляли з території рф

3 грудня російські загарбники російські війська вчергове обстріляли прикордоння Харківської області.

3 грудня російські окупаційні війська продовжили обстрілювати українське прикордоння, повідомили у Східному регіональному управлінні Держприкордонслужби, передає РЕДПОСТ.

Пообідні рашисти обстріляли територію Золочівської громади Харківської області, що на межі з Сумщиною, з мінометів та ствольної артилерії, загалом пролунало 4 вибухи від розривів снарядів та 3 – від мін. Вогонь вівся з російського населеного пункту безимено.



Нагадаємо, протягом минулої доби ворог здійснив два ракетні удари по смт Шевченкове Харківської області.