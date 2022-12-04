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04.12.2022  09:35   Рита Парфенова

Селище на Харківщині обстріляли двічі за ніч ракетами рф (фото)

Окупанти знову завдають артилерійських та ракетних ударів по Куп‘янщині.

Новини Харкова: смт Шевченкове обстріляли двічі за ніч

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

У Куп'янську-Вузловому внаслідок обстрілів було пошкоджено дорожнє покриття, транспортну інфраструктуру.

3 грудня близько одинадцятої години вечора ракети С-300, запущені росіянами, пошкодили вікна та дахи в 5 приватних будинках Шевченківської громади.

Новини Харкова: смт Шевченкове обстріляли двічі за ніч

Близько третьої години ранку 4 грудня з боку рф відбувся ще один ракетний обстріл смт. Шевченкове. Постраждалих немає.

Новини Харкова: смт Шевченкове обстріляли двічі за ніч

Крім того, протягом доби росіяни завдавали удари по населених пунктах Вовчанської громади та Харківського району, а також Ізюмщині. Без постраждалих.

Нагадаємо, протягом доби з 3 по 4 грудня рятувальники один раз виїздили на перевірку після ворожих обстрілів.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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