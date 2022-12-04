Селище на Харківщині обстріляли двічі за ніч ракетами рф (фото)

Окупанти знову завдають артилерійських та ракетних ударів по Куп‘янщині.
Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
У Куп'янську-Вузловому внаслідок обстрілів було пошкоджено дорожнє покриття, транспортну інфраструктуру.
3 грудня близько одинадцятої години вечора ракети С-300, запущені росіянами, пошкодили вікна та дахи в 5 приватних будинках Шевченківської громади.
Близько третьої години ранку 4 грудня з боку рф відбувся ще один ракетний обстріл смт. Шевченкове. Постраждалих немає.
Крім того, протягом доби росіяни завдавали удари по населених пунктах Вовчанської громади та Харківського району, а також Ізюмщині. Без постраждалих.
Нагадаємо, протягом доби з 3 по 4 грудня рятувальники один раз виїздили на перевірку після ворожих обстрілів.
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