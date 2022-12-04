04.12.2022 10:02 Рита Парфенова

У Харкові оперативно усувають прорив на тепломережах

Ділянка 95-ї магістралі діаметром 1000 мм у Немишлянському районі Харкова не витримала жорсткого режиму перепадів напруги.



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Як повідомляє РЕДПОСТ, внастілок аварії під тимчасове відключення тепла потрапили будинки у Немишлянському та Індустріальному районах міста.



У Немишлянському районі відключена ділянка, обмежена вулицями:

вул. Рибалко,

вул. Філіпова,

вул. Багратіона,

пр-т Олександрівський,

пр-т Героів Харкова,

вул. Ощепкова,

вул. Ак. Підгорного,

пров. Снєгірьовський,

вул. Танкопія,

вул. Харківських Дивізій,

бульв. Б. Хмельницького.



В Індустріальному районі теплопостачання немає по вул. Северина Потоцького та пр-ту Олександрівському.



«95-а магістраль - одна з найстаріших теплових артерій міста, яка зазнає великого навантаження через транспортування тепла від ТЕЦ-3. Найбільш проблемну ділянку вдалося замінити під час ремонтної кампаніі», - зазначили на підприємстві.



Працівникам КП «Харківські теплові мережі» довелося оперативно відключити 11 теплорозподільчих станцій та частково злити комунікації будинків по бульвару Юр’єва, щоб запобігти розморожуванню системи.



Дефект оперативно локалізували, пошкоджену ділянку магістралі вже розкопали, відкачали воду. Ведуться зварювальні роботи. Усі будинки отримають тепло одразу після усунення дефекта на трубі. Під'їзди оперативно розповітрять.