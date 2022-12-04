04.12.2022 10:49 Рита Парфенова

Продовжується евакуація з обстрілюваних ворогом територій Харківщини

Останнім часом на добровільну евакуацію погодилися майже дві сотні жителів.

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.



За його словами, евакуація з деокупованих територій продовжується зв’язку із збільшенням інтенсивності обстрілів.



Її проводить місцева влада спільно із волонтерами.



На сьогодні виявили бажання переїхати 185 людей. Процес евакуації у більш безпечні місця Харківщини триває.

Нагадаємо, окупанти знову завдають артилерійських та ракетних ударів по Куп’янщині.