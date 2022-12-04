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04.12.2022  10:49   Рита Парфенова

Продовжується евакуація з обстрілюваних ворогом територій Харківщини

Останнім часом на добровільну евакуацію погодилися майже дві сотні жителів.

добровільна евакуація

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, евакуація з деокупованих територій продовжується зв’язку із збільшенням інтенсивності обстрілів.

Її проводить місцева влада спільно із волонтерами.

На сьогодні виявили бажання переїхати 185 людей. Процес евакуації у більш безпечні місця Харківщини триває.

Нагадаємо, окупанти знову завдають артилерійських та ракетних ударів по Куп’янщині.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  эвакуация, харьков
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