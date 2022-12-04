04.12.2022 11:20 Рита Парфенова

Рівень радіації у Харкові та області на 4 грудня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.



Фото з відкритих джерел

Радіаційний фон на Харківщині відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.

За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 4 грудня 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:

по м. Харкову: 0,12-0,13 мкЗв/год:

вул. Самсонівська, 43 – 0,12 мкЗв/год,

вул. Северина Потоцького – 0,13 мкЗв/год;

по Харківській області: 0,10-0,15 мкЗв/год, а саме:

м. Балаклія – 0, 10 мкЗв/год;

м. Вовчанськ – 0,13 мкЗв/год;

м. Дергачі – 0,13 мкЗв/год;

м. Зміїв – 0,11 мкЗв/год;

м. Ізюм – 0,13 мкЗв/год;

м. Красноград – 0,11 мкЗв/год;

м. Куп’янськ – 0,11 мкЗв/год;

м. Лозова – 0,11 мкЗв/год;

м. Чугуїв – 0,15 мкЗв/год;

смт Великий Бурлук – 0,15 мкЗв/год.

смт Золочів – 0,11 мкЗв/год;

смт Краснокутськ – 0,11 мкЗв/год;

смт Нова Водолага – 0,12 мкЗв/год;

с. Покотилівка – 0,12 мкЗв/год.

Ці результати не перевищують значень природного радіаційного фону, характерного для території Харківської області (0,3 мкЗв/год).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, який радіаційний фон у Харкові 3 грудня.