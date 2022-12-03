Рівень радіації у Харкові та області на 3 грудня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Радіаційний фон на Харківщині відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.
За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 2 грудня 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:
Ці результати не перевищують значень природного радіаційного фону, характерного для території Харківської області (0,3 мкЗв/год).
Нагадаємо, минулої доби офіційно зареєстровано 13 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
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Зірки радять по можливості не братися за якісь великі та, тим більше, відповідальні справи. Краще добре відпочити, розслабитися, набратися сил…
День та вечір у Харкові будуть ясними, прийшовши на зміну похмурому ранку. Без опадів.
Міжнародний день людей з інвалідністю відзначається у всьому світі щорічно 3 грудня з 1992 року.
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