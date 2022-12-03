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03.12.2022  11:40   Віталій Хінєвіч

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 3 грудня

Минулої доби офіційно зареєстровано 13 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 3 грудня

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 47 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 315 414 осіб. Одужало 307 070 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1090 осіб.

Коронавірус

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 2 грудня.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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