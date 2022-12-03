Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 3 грудня

Минулої доби офіційно зареєстровано 13 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 47 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 315 414 осіб. Одужало 307 070 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1090 осіб.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 2 грудня.
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Зірки радять по можливості не братися за якісь великі та, тим більше, відповідальні справи. Краще добре відпочити, розслабитися, набратися сил…
День та вечір у Харкові будуть ясними, прийшовши на зміну похмурому ранку. Без опадів.
Міжнародний день людей з інвалідністю відзначається у всьому світі щорічно 3 грудня з 1992 року.
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