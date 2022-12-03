03.12.2022 14:20 Віталій Хінєвіч

У Харківській області автомобіль з людьми підірвався на міні

В Ізюмському районі транспортний засіб наїхав на невідомий вибуховий пристрій.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що 1 грудня в Ізюмському районі на польовій дорозі двоє чоловіків на автомобілі наїхали на невідомий вибуховий пристрій.

Внаслідок цього авто зазнало значних пошкоджень, чоловіки загинули на місці події.

Порушено кримінальну справу згідно з частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

Поліція закликає громадян бути максимально обережними та не наближатися до незнайомих предметів, пересуватися тільки асфальтованими доріжками та в разі виявлення невідомих предметів викликати службу ДСНС за номером «101» або дзвонити на лінію «102».

Нагадаємо, у Харківській області вбили собаку , який жив на території церкви.