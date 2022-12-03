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03.12.2022  14:20   Віталій Хінєвіч

У Харківській області автомобіль з людьми підірвався на міні

В Ізюмському районі транспортний засіб наїхав на невідомий вибуховий пристрій.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що 1 грудня в Ізюмському районі на польовій дорозі двоє чоловіків на автомобілі наїхали на невідомий вибуховий пристрій.
 
Внаслідок цього авто зазнало значних пошкоджень, чоловіки загинули на місці події.
 
Порушено кримінальну справу згідно з частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.
 
Поліція закликає громадян бути максимально обережними та не наближатися до незнайомих предметів, пересуватися тільки асфальтованими доріжками та в разі виявлення невідомих предметів викликати службу ДСНС за номером «101» або дзвонити на лінію «102».
 
Нагадаємо, у Харківській області вбили собаку, який жив на території церкви.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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