03.12.2022 14:20 Віталій Хінєвіч
У Харківській області автомобіль з людьми підірвався на міні
В Ізюмському районі транспортний засіб наїхав на невідомий вибуховий пристрій.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію в Харківській області.
Повідомляється, що 1 грудня в Ізюмському районі на польовій дорозі двоє чоловіків на автомобілі наїхали на невідомий вибуховий пристрій.
Внаслідок цього авто зазнало значних пошкоджень, чоловіки загинули на місці події.
Порушено кримінальну справу згідно з частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.
Поліція закликає громадян бути максимально обережними та не наближатися до незнайомих предметів, пересуватися тільки асфальтованими доріжками та в разі виявлення невідомих предметів викликати службу ДСНС за номером «101» або дзвонити на лінію «102».
Нагадаємо, у Харківській області вбили собаку
, який жив на території церкви.
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