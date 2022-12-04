04.12.2022 09:06 Рита Парфенова

Харків на ранок 4 грудня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 3 по 4 грудня рятувальники один раз виїздили на перевірку після ворожих обстрілів.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

Обстріл трапився близько 08:45 у м. Куп’янську. Пошкоджено приватний будинок та 2 господарчі споруди. Пожежі не зафіксовано. Постраждалих немає.

Пожеж, спричинених влучанням ворожих снарядів, протягом доби не зафіксовано.



Загалом за добу з 3 по 4 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів, з яких:

17 – на ліквідацію пожеж;

7 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

5 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 185 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міста Куп’янська, а також с. Домаха Лозівської громади рятувальники доставили 17 тонн питної і технічної води.

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог здійснив ракетний ударі по об’єктам цивільної інфраструктури смт Шевченкове Харківської області.