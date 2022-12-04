Харків на ранок 4 грудня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 3 по 4 грудня рятувальники один раз виїздили на перевірку після ворожих обстрілів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.
Пожеж, спричинених влучанням ворожих снарядів, протягом доби не зафіксовано.
Загалом за добу з 3 по 4 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів, з яких:
17 – на ліквідацію пожеж;
7 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
5 – інші виїзди.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 185 вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям міста Куп’янська, а також с. Домаха Лозівської громади рятувальники доставили 17 тонн питної і технічної води.
Нагадаємо, протягом минулої доби ворог здійснив ракетний ударі по об’єктам цивільної інфраструктури смт Шевченкове Харківської області.
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