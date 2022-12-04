04.12.2022 08:32 Рита Парфенова

Окупанти завдали ракетного удару по Харківщині

Протягом минулої доби ворог здійснив ракетний ударі по об’єктам цивільної інфраструктури смт Шевченкове Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку обстрілів з артилерії зазнали райони понад десяти населених пунктів. Серед них:

Одноробівка,

Стрілеча,

Нескучне,

Тернова,

Стариця,

Огірцеве,

Черняків,

Чугунівка,

Дворічна.



На Куп’янському напрямку противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків та різнокаліберної артилерії по районах населених пунктів:

Синьківка,

Табаївка,

Берестове

Вишневе.