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04.12.2022  08:32   Рита Парфенова

Окупанти завдали ракетного удару по Харківщині

Протягом минулої доби ворог здійснив ракетний ударі по об’єктам цивільної інфраструктури смт Шевченкове Харківської області.

война в Украине

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку обстрілів з артилерії зазнали райони понад десяти населених пунктів. Серед них:
Одноробівка,
Стрілеча,
Нескучне,
Тернова,
Стариця,
Огірцеве,
Черняків,
Чугунівка,
Дворічна.

На Куп’янському напрямку противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків та різнокаліберної артилерії по районах населених пунктів:
Синьківка,
Табаївка,
Берестове
Вишневе.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Харківщині знищили гелікоптер окупантів.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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