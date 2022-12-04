04.12.2022 13:32 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 3 грудня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 4 грудня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 40 легкових авто;

«Угринів» - 10 легкових авто.

Словацька Республіка:

«Ужгород» - 15 легкових авто.

Угорщина:

«Тиса» - 5 легкових авто;

«Вилок» - 5 легкових авто.

Румунія:

«Порубне» - 30 легкових авто.

За добу 3 грудня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 76 тисяч осіб та 20 тисяч транспортних засобів.



З України минулої доби вибули 40 тисяч осіб. 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.



До України за минулу добу прослідували 36 тисяч осіб, 32 тисячі з них – наші співгромадяни.

Нагадаємо, автобусний маршрут розпочне роботу в Харківській області.