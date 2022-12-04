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04.12.2022  13:32   Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 3 грудня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

граница, выезд, украина, пункт пропуска

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 4 грудня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Устилуг» - 40 легкових авто;
  • «Угринів» - 10 легкових авто.
  • Словацька Республіка:
  • «Ужгород» - 15 легкових авто.

Угорщина:

  • «Тиса» - 5 легкових авто;
  • «Вилок» - 5 легкових авто.

Румунія:

  • «Порубне» - 30 легкових авто.

За добу 3 грудня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 76 тисяч осіб та 20 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 40 тисяч осіб. 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 36 тисяч осіб, 32 тисячі з них – наші співгромадяни.

Нагадаємо, автобусний маршрут розпочне роботу в Харківській області.

 

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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