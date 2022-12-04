Ситуація з виїздом із України 3 грудня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Станом на 12.00 4 грудня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
За добу 3 грудня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 76 тисяч осіб та 20 тисяч транспортних засобів.
З України минулої доби вибули 40 тисяч осіб. 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
До України за минулу добу прослідували 36 тисяч осіб, 32 тисячі з них – наші співгромадяни.
Нагадаємо, автобусний маршрут розпочне роботу в Харківській області.
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