04.12.2022 14:04 Рита Парфенова

Подовжено термін відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації

Кабінет Міністрів України продовжив на один місяць дію відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації.

Мова йде про відстрочки, надані раніше військовозобов’язаним рішеннями Міністерства економіки, повідомляє РЕДПОСТ



«Ми автоматично продовжуємо термін дії відстрочок, наданих раніше і термін яких не сплив. Рішення дозволить забезпечити умови для безперебійної роботи підприємств, критично важливих для функціонування економіки, а також тих, що виконують мобзавдання, державних установ, органів місцевого самоврядування тощо», – зазначила Перший віцепрем’єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко.



